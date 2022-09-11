С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз

Евросоюз сделает поездки в страны ЕС более сложными и дорогими для россиян с понедельника после того, как он официально поддержал приостановку действия соглашения об упрощении визового режима.

Совет ЕС, объединяющий государства-члены блока, в пятницу принял решение приостановить с 12 сентября действие визового соглашения, действовавшего с 2007 года.

Соглашение об упрощении визового режима дает привилегированный доступ в ЕС для граждан стран, которые считаются надежными партнерами.

Этот шаг приведет к увеличению визового сбора с 35 евро до 80 евро, требованию предоставить больше документальных доказательств, увеличению времени обработки и более строгим правилам выдачи многократных виз.

В четверг Россия заявила, что примет ответные меры против ограничений, но не закроется от ЕС.

На прошлой неделе министры иностранных дел ЕС согласились приостановить действие визового соглашения, но не поддержали общеевропейский запрет на выдачу виз российским туристам, к чему призывали Украина и несколько членов Евросоюза.

По данным пограничного агентства ЕС, более миллиона россиян прибыли в ЕС через сухопутные границы с 24 февраля, большинство из них через Финляндию и Эстонию.

Члены ЕС Эстония, Латвия и Литва, однако, договорились о запрете на въезд для граждан России, выезжающих из России или Беларуси с середины сентября, за некоторыми исключениями, такими как дипломаты и водители грузовиков.