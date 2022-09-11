Германия готова ввести минимальный корпоративный налог, если не будет заключено соглашение в Евросоюзе

Германия готова ввести минимальный корпоративный налог в соответствии с национальным законодательством, если Европейский союз не сможет прийти к соглашению.

Венгрия выдвинула возражения, которые задержали принятие ЕС минимального корпоративного налога в размере 15%, препятствуя сделке, которая превратила бы глобальный план в закон для всего блока.

Германия и Франция взяли на себя инициативу в ЕС по введению минимального налога уже в 2023 году.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер перед встречей министров финансов ЕС в Праге, выступая вместе со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром заявил, что его страна поддерживает европейский подход.

Он также отметил, что в Германии принято решение ввести минимальное налогообложение корпораций в Германии, если в Европе не будет понимания этого.

Франция заявила, что страны ЕС найдут способ принять планы по минимальной ставке корпоративного налога независимо от того, поддержит ли Венгрия реформу.

Венгрия утверждает, что одобрение плана может нанести ущерб европейской экономике, которая страдает из-за растущей инфляции и нарастающего энергетического кризиса, поскольку Россия сокращает потоки газа и в результате резко растут цены на электроэнергию.

Ле Мэр сказал, что в трудные экономические времена необходима справедливость, что означает быструю реализацию плана, который разрабатывался годами.