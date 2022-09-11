ВКС России уничтожили полевые позиции ВСУ на изюмско-балаклейском направлении
В Минобороны РФ показали кадры боевой работы ВКС России на изюмско-балаклейском направлении фронта, уничтоживших укреплённые полевые позиции ВСУ.
В воскресенье утром, 11 сентября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своём Telegram-канале сообщила, что истребители Су-25 российских воздушно-космических сил успешно обеспечивают поддержку союзных сил изюмско-балаклейской группировки.
В оборонном ведомстве отметили, что служащие ВКС России в результате высокоточных ударов уничтожили укреплённые полевые позиции украинской стороны, а также бронированную технику ВСУ, тем самым ослабив противника на изюмско-балаклейском направлении фронта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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