ВКС России уничтожили полевые позиции ВСУ на изюмско-балаклейском направлении

В Минобороны РФ показали кадры боевой работы ВКС России на изюмско-балаклейском направлении фронта, уничтоживших укреплённые полевые позиции ВСУ.

В воскресенье утром, 11 сентября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своём Telegram-канале сообщила, что истребители Су-25 российских воздушно-космических сил успешно обеспечивают поддержку союзных сил изюмско-балаклейской группировки.

В оборонном ведомстве отметили, что служащие ВКС России в результате высокоточных ударов уничтожили укреплённые полевые позиции украинской стороны, а также бронированную технику ВСУ, тем самым ослабив противника на изюмско-балаклейском направлении фронта.