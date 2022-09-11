N-TV: МИД Германии отказался комментировать вопрос о поставках танков Leopard в Украину

Немецкий телеканал N-TV сообщил, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась комментировать вопрос о поставках танков Leopard в Украину и «ушла от ответа».

Вопрос о поставках тяжелых боевых машин Leopard в Украину задал глава МИД этой страны Дмитрий Кулеба. Однако немецкая коллега Бербок не просто отказалась комментировать, почему поставок нет, но и попросту ушла от прямого ответа на этот вопрос.

По словам Бербок, по мере изменения ситуации на местах, немецкое правительство всегда анализирует поддержку украинской стороне. Она отметила, что дальнейшие шаги по поддержке также будут осуществляться, однако «вместе с партнерами».

Аналитики считают, что словами о партнерах Бербок буквально сняла с Германии ответственность за срыв поставок, а также отложила на неопределенный срок вопрос о сроках поступления танков Leopard в Украину.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее отметила, что в Бундестаге достигли предела в поставляемом вооружении для нужд ВСУ в Украине. Таким образом она фактически признала, что запасы вооружения в Германии буквально истощены.