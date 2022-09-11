Кадыров пообещал обратиться к Путину в случае сохранения тактики спецоперации в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов разъяснить Министерству обороны Российской Федерации и президенту страны Владимиру Путину ситуацию, которая происходит в Украине.

Рамзан Кадыров пообещал, что обратится лично к Путину и Минобороны РФ в случае, если в ближайшие несколько дней тактика специальной военной операции в Украине не изменится.

Кадыров подчеркнул, что не является «стратегом такого уровня, как Минобороны РФ, но ошибки были допущены». По его словам, если сегодня-завтра не будут сделаны выводы и в стратегии спецоперации не произойдет изменений, он будет вынужден обратиться к руководству оборонного ведомства страны, чтобы «разъяснить им реальную ситуацию».

Специальная военная операция России в Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целями российский лидер назвал «денацификацию и демилитаризацию» соседней страны.

Ранее сообщалось о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области. Украинская армия продвинулась в сторону городов Бакалея, Изюм и Купянск. По состоянию на 10 сентября 2022 года, российские подразделения покинули Изюм.