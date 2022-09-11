Союзные силы пресекли попытку ВСУ форсировать реку Северский Донец у Красного Лимана

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что союзные силы пресекли попытку ВСУ пересечь реку Северский Донец в районе города Красный Лиман.

11 сентября помощник руководителя Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что в ходе спецоперации союзные силы смогли успешно предотвратить попытку украинской стороны форсировать реку Северский Донец близ Красного Лимана.

Киселёв уточнил, что украинские бойцы были «прибиты к земле» благодаря профессиональной работе российских артиллеристов, которые смогли успешно отразить провальную попытку преодолеть реку в ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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