La Repubblica: ЕК даст предложения по потолку цен на российский газ в течение сентября

Газета La Repubblica со ссылкой на министра по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани сообщает, что Еврокомиссия даст предложения по потолку цен на газ из России в течение сентября.

Роберто Чинголани отметил, что его личная позиция по потолку цен на российские энергоресурсы — бессмысленная трата времени. Он напомнил, что страны Европейского союза не согласованиями «потолок цен» на газ из-за ультиматума российской стороны, поэтому дальнейшие действия в этом направлении только усугубят энергокризис в Европе.

Министр подчеркнул, что только пять стран ЕС выступают против введения потолка цен. При этом 15 стран ЕС высказали однозначное согласие на применение таких мир. Еврокомиссия может рассмотреть предложения и сделать выводы позже, однако она предоставит свои рекомендации в течение сентября 2022 года.

Чинголани добавил, что даже внутри правительств стран ЕС нет единого мнения по введению потолку цен. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек поддерживает такие меры, а правительство Германии «хочет рассмотреть вопрос рисков не только для себя, но и других стран-членов ЕС».

Итальянский министр считает, что вводить ограничения цен на газ из России бессмысленно, так как в Европу сейчас «и так поступает очень мало газа по сравнению с тем объемом, который был до конфликта». При этом, если и вводить какие-то ограничения по цене, то они должны касаться всех экспортеров, а не отдельно взятого поставщика.