Handelsblatt: встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина станет сигналом китайской поддержки России

Авторитетное издание Handelsblatt сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин не покидал территорию страны более двух лет. Первая поездка для встречи с Владимиром Путиным станет сигналом поддержки России.

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидается в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Аналитики считают, что встреча имеет больше символическое, чем практическое значения.

Си Цзиньпин не покидал территорию Китая более двух лет и, личная встреча с президентом России Владимиром Путиным за пределами страны, покажет безусловную китайскую поддержку российской стороне. По информации Handelsblatt, лидеры двух стран проведут переговоры в Узбекистане 15 и 16 сентября 2022 года.

Официально Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят экономическое и военное взаимодействие. В тоже время, речь будет идти о совместном противостоянии западной политике и санкциям, наложенным на Россию. Китай вынужден еще больше сближаться с Россией в виду усиления напряженности с США.

В России также считают, что встреча Путина и Си Цзиньпина носит важный характер по экономическим и военным причинам. При этом российская сторона подчеркивает, что «на полях ШОС у Путина весьма важные встречи и с другими лидерами и представителями стран сотрудничества».