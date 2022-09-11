Энергоатом Украины : Запорожская АЭС полностью отключена

Запорожская АЭС полностью отключена, сообщила государственная компания "Энергоатом", которая управляет украинскими АЭС, пишет агентство УНИАН.

"Энергоатом" сообщил в своем заявлении, что последний действующий, 6-й блок, был отключен от электросети. Это произошло 11 сентября в 03:41. Энергоблок №6 работал последние трое суток "на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт) , которого достаточно для собственных нужд Запорожской АЭС".

Как поясняет "Энергоатом", "все линии, соединяющие ОАЭ с энергосистемой Украины, повреждены из-за российских обстрелов . Это сделало невозможным передачу энергии в государственную сеть. Вечером 10 сентября после восстановления одной из линий появилась возможность запитать АЭС от украинской энергосистемы. Поэтому россияне решили заглушить 6-й энергоблок и начали его холодить.

"Энергоатом" предупредил, что если подключение к украинской энергосистеме снова прервется и электростанция перестанет снабжаться электроэнергией для собственных нужд, придется переходить на питание от генераторов. Поэтому электростанциям необходим запас дизельного топлива.

"В целях предотвращения кризисной ситуации на станции необходимо прекратить обстрелы линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого можно отремонтировать линии связи и включить ОАЭ, обеспечить безопасную эксплуатацию", — говорится в заявлении "Энергоатома".

6 сентября МАГАТЭ опубликовало 52-страничный отчет о ситуации на Запорожской АЭС. В нем подчеркнута необходимость немедленного создания зоны безопасности вокруг объекта.