Baza: на территории Крыма упал российский военный самолет

Telegram-канал Baza сообщает, что на территории полуострова Крым упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться перед падением.

Авиационная катастрофа произошла на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов полуострова Крым. Очевидцы сообщили телеканалу Baza, что инцидент произошел в районе 6:00 часов утра.

По предварительной информации, упавший военный самолет — истребитель Су-34. Очевидцы также подтверждают, что летчики успели катапультироваться, позже из забрали военнослужащие с ближайшей части.

О причинах падения военного самолета пока ничего неизвестно. Министерство обороны Российской Федерации не давало комментарии и, возможно, их не будет, так как в ходе специальной военной операции в Украине, некоторые данные не разглашаются.

Эксперты отмечают, что падение после подлета на свою территорию для военных истребителей довольно редкое явление. Чаще всего они падают сразу после того, как их подбили, так как системы истребителей отказывают. Из этого можно сделать вывод, что Су-34 не подбили, а он упал по каким-то техническим причинам.