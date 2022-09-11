Правительство Венгрии считает санкции против России «средством самоуничтожения»

Госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что антироссийвкие санкции стали «средством самоуничтожения» для Европейского союза и отдельных европейских государств.

Чаба Деметер отметил, что санкции Евросоюза своими изначальными целями никак не помогают Европе, а ухудшают ее положение на фоне энергетического кризиса. При этом в Брюсселе до сих пор продолжают утверждать, что антироссийские санкции «чудо-оружие».

По мнению государственного секретаря офиса премьер-министра Венгрии, практика показывает, что санкции стали бесполезным «средством самоуничтожения». По его словам, необходимо в корне менять санкционную политику в отношении России.

Деметер добавил, что каждый житель Европы на себе почувствовал инфляционный эффект ошибочной санкционной политики ЕС. Дальнейшие шаги по экономическому давлению на Россию также будут вызывать эффект бумеранга, особенно, если Евросоюз согласует потолок цен на российский газ.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны уже задало вопрос Европейской комиссии о том, как долго она намерена продолжать политику антироссийских санкций. Вопрос связан с тем, что Европа не ощущает никакой пользы от экономического давления на Россию. Ответа от ЕК получено не было.