Минобороны РФ: ВСУ потеряли 4000 единиц личного состава за последние 5 дней
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что за минувшие пять дней украинская сторона потеряла свыше четырёх тысяч солдат на Николаево-Криворожском направлении.
В воскресенье, 11 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга оборонного ведомства доложил о потерях украинской стороны в рамках спецоперации на Украине.
Конашенков сообщил, что за минувшие пять дней служащие российских воздушно-космических сил ликвидировали более четырёх тысяч единиц личного состава Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении фронта.
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков также добавил, что в результате высокоточных ударов российской авиации восемь тысяч единиц личного состава ВСУ получили ранения разной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж