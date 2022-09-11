Минобороны РФ: ВСУ потеряли 4000 единиц личного состава за последние 5 дней

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что за минувшие пять дней украинская сторона потеряла свыше четырёх тысяч солдат на Николаево-Криворожском направлении.

В воскресенье, 11 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга оборонного ведомства доложил о потерях украинской стороны в рамках спецоперации на Украине.

Конашенков сообщил, что за минувшие пять дней служащие российских воздушно-космических сил ликвидировали более четырёх тысяч единиц личного состава Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении фронта.

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков также добавил, что в результате высокоточных ударов российской авиации восемь тысяч единиц личного состава ВСУ получили ранения разной степени тяжести.