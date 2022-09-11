ВС РФ «Искандерами» поразили 28-ю мотопехотную бригаду ВСУ на ж/д станции в ДНР
В Минобороне России рассказали, что служащие ВС РФ «Искандерами» ударили по 28-й мотопехотной бригаде ВСУ при выгрузке на ж/д станции Красноармейск.
11 сентября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации рассказал о предотвращении высадки бойцов украинской 28-й отдельной мотопехотной бригады имени рыцарей Зимнего похода на железнодорожной станции в ДНР.
Конашенков заявил, что российские военнослужащие высокоточными ударами оперативно-тактического комплекса «Искандер» поразили 28-ю мотопехотную бригаду ВСУ, нейтрализовав личный состав и вооружение украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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