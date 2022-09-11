ВС РФ «Искандерами» поразили 28-ю мотопехотную бригаду ВСУ на ж/д станции в ДНР

В Минобороне России рассказали, что служащие ВС РФ «Искандерами» ударили по 28-й мотопехотной бригаде ВСУ при выгрузке на ж/д станции Красноармейск.

11 сентября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации рассказал о предотвращении высадки бойцов украинской 28-й отдельной мотопехотной бригады имени рыцарей Зимнего похода на железнодорожной станции в ДНР.

Конашенков заявил, что российские военнослужащие высокоточными ударами оперативно-тактического комплекса «Искандер» поразили 28-ю мотопехотную бригаду ВСУ, нейтрализовав личный состав и вооружение украинской стороны.