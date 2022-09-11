Welt am Sonntag: в Германии фиксируют рост числа прибывающих нелегальных мигрантов

Немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на федеральную полицию сообщает, что в Германии зафиксировали стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов.

Опубликованные данные говорят о том, что за первое полугодие 2022 года в Германию прибыло 36 100 нелегальных мигрантов (то есть, это зафиксированное число несанкционированных въездов на территорию страны, сколько из этих людей были депортированы — неизвестно).

Получается, что только за первые полгода в Германию прибыло на 47% нелегалов больше, чем годом ранее. При этом только в июле на территорию страны въехало 6 900 человек, а в январе — 4 400. Власти федеральных земель считают, что реальное число нелегальных мигрантов значительно выше официальных данных.

Так, отмечается, что на границах с балканскими странами организована лишь выборочная проверка документов. Вполне логично, что многие проходят границу без документов и каких-либо проверок. Увеличение роста числа пребывающих нелегалов также связывают с текущими послаблениями ограничений на поездки в Европу, связанными с пандемией.

В августе 2022 года некоторые земли Германии ввели мораторий на прием мигрантов, так как им не хватает мест для размещения украинских беженцев. Так, в земле Бранденбург несколько районов столкнулись с перенаселением и полностью закрыли прием мигрантов. Кроме того, в Саксонию могут приезжать только те иностранцы, у которых там проживают родственники.