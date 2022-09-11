Минэнергетики РФ: российский газ не будет продаваться в убыток собственной экономики

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что российская сторона не намерена продавать газ и другие энергоресурсы в убыток собственной экономики.

Шульгинов отметил, что данная информация абсолютно отражает действительность — российские энергоресурсы не будут продаваться в ущерб и убыток экономики страны. По его словам, инициатива ограничения цены на российские энергоресурсы ничто иное как «сговор западных стран против России».

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что остановка «Северного потока» вызвала настоящее потрясение правительств европейских стран, однако принятые меры и инициативы по «потолку цен на российский газ» не работают. Отмечалось, что сейчас ЕС разрабатывает новый план из-за ультиматума Путина — Россия не будет поставлять газ тем странам, которые введут ограничения.

Министр экономики России выразил уверенность, что введение ограничений цен на российские нефть и газ в первую очередь нанесет ущерб западной экономики. Шульгинов напомнил, что Россия имеет возможность продавать газ и азиатскому рынку.

Накануне стало известно, что министры энергетики стран Европейского союза так и не смогли согласовать потолок цен на российский газ. 15 членов ЕС поддержали инициативу, пять — выступили против. Кроме того, в правительствах некоторых стран существуют разногласия, например, в Германии — одни считают, что ограничения будут действенными шагами, другие говорят категорическое «нет».