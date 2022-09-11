Подразделение 60-й ОМСБ «Ветераны» окружило батальон ВСУ в районе Изюма

Как сообщают источники на фронте, в районе населенных пунктов Гроховатка и Сеньково ВСУ предприняли попытку прорыва.

Для отражения контратаки в район выбыло подразделение 60-й ОМСБ «Ветераны».

Им удалось заблокировать украинских боевиков вместе с техникой.

Сообщается, что в кольце оказались 60 украинских военных.