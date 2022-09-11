Подразделение 60-й ОМСБ «Ветераны» окружило батальон ВСУ в районе Изюма
Как сообщают источники на фронте, в районе населенных пунктов Гроховатка и Сеньково ВСУ предприняли попытку прорыва.
Для отражения контратаки в район выбыло подразделение 60-й ОМСБ «Ветераны».
Им удалось заблокировать украинских боевиков вместе с техникой.
Сообщается, что в кольце оказались 60 украинских военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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