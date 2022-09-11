Олаф Шольц заявил, что Германия полностью готова к прекращению поставок российского газа

Германия и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа, заявил в субботу канцлер страны Олаф Шольц.

Он сообщил о готовности к резкому уменьшению потоков российского газа или их полному прекращению.

Канцлер пояснил, что в Германии установлены терминалы для импорта сжиженного газа в северной части страны.

По словам Шольца, Германия сэкономила газ, возобновила использование угольных электростанций, а в следующем году планирует использовать оставшиеся атомные станции в случае необходимости.

Однако утверждение Шольца о том, что страна готова, было оспорено Ассоциацией городов и муниципалитетов Германии, которая представляет около 14 000 муниципалитетов и поселков по всей стране, а также экономическим аналитическим центром DIW.

Крупнейшая экономика Европы находится в центре энергетического кризиса континент. Нарастают опасения, что Германия может столкнуться с волной банкротств в результате кризиса.

В то же время президент Ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг сказал, что хакерская атака или перегрузка электросети» могут привести к серьезному отключению электроэнергии.

Он уточнил, что такая перегрузка может возникнуть, если слишком много домохозяйств подключат электрические обогреватели вместо газовых.

Марсель Фратшер, президент немецкого аналитического центра DIW заявил, что ожидает более продолжительного спада в Германии, а рецессия неизбежна.