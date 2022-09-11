Рамзан Кадыров пообещал России вернуть контроль над городами Харьковской области

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что все брошенные российской армией города в Харьковской области будут возвращены под контроль Российской Федерации.

Кадыров подчеркнул, что в Министерстве обороны Российской Федерации объяснили, почему российское военные ушли из городов Бакаклея, Изюм и Купянск в сторону Харькова. По его словам, это была необходима мера военной стратегии «для сохранения человеческих жизней».

Глава Чечни официально заявил, что все города Харьковской области, оставленные российской армией, будут возвращены под контроль Российской Федерации. Он также отметил, что «наши люди, специально подготовленные для этой работы, уже там».

Кадыров добавил, что некоторые из военных уже на месте, при этом «готовы выехать в Харьковскую область еще около 10 0000 бойцов». По его словам, в ближайшее время российская армия дойдет до Одессы и, после этого можно будет говорить о конкретных результатах.

10 сентября 2022 года Министерство обороны РФ заявило о перегруппировке российских войск, которые дислоцировались в Балаклеинском и Изюмском районах Харьковской области. По сообщению ведомства, это сделано для наращивания усилий на донецком направлении.