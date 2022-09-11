Путин предупредил Макрона о «катастрофических последствиях» обстрелов Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин в воскресенье предупредил своего французского коллегу Эммануэля Макрона о «катастрофических последствиях» атак на ЗАЭС, сообщили в Кремле.

В телефонном интервью Эммануэлю Макрону Владимир Путин обратил внимание на «регулярные украинские атаки на площадки Запорожской АЭС, в том числе на захоронение радиоактивных отходов, которые могут привести к катастрофическим последствиям», говорится в заявлении Кремля.

Президент России также проинформировал своего французского коллегу о «мерах, предпринятых российскими специалистами для обеспечения безопасности АЭС, и подчеркнул необходимость оказания давления на власти Киева с тем, чтобы обстрелы АЭС были немедленно прекращены». Лидеры двух стран также выразили готовность «деполитизированно сотрудничать по ситуации вокруг Запорожской АЭС при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», говорится в пресс-релизе.

Переговоры прошли по инициативе президента Франции, отметили в Кремле. В ходе телефонного разговора Владимир Путин в очередной раз осудил западные поставки киевскому режиму оружия, которое, по его словам, использовалось для «массированных бомбардировок гражданской инфраструктуры городов Донбасса». Два лидера уже говорили по телефону 19 августа о Запорожской АЭС.

В воскресенье Украина объявила об остановке шестого и последнего действующего реактора на Запорожской АЭС, объяснив это необходимостью его охлаждения.