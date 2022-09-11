Народная милиция ДНР отбила атаку ВСУ на Пески

Служащие Народной милиции ДНР успешно отбили атаку украинской стороны на посёлок Пески.

В воскресенье вечером, 11 сентября 2022 года, новостное агентство ДАН сообщило, что служащие отдельного штурмового батальона «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР смогли успешно отразить атаку со стороны ВСУ в районе посёлка Пески.

Отмечается, что в результате слаженных действий батальона «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР мотострелковая и танковая бригады ВСУ потерпели значительные потери как личного состава, так и вооружения при попытке наступления на Пески из Первомайского.