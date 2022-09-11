Российские танкисты разбили роту ВСУ танковой каруселью

ТГ «РусВесны» сообщает в профессиональный праздник танкистов о подвиге гвардейцев группировки ZVO.

Танковое подразделение использовало тактику танковой карусели, чтобы эффективно атаковать противника.

Благодаря своему профессионализму танкисты ZVO смогли разбить роту ВСУ.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 







 

 


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