Российские танкисты разбили роту ВСУ танковой каруселью
ТГ «РусВесны» сообщает в профессиональный праздник танкистов о подвиге гвардейцев группировки ZVO.
Танковое подразделение использовало тактику танковой карусели, чтобы эффективно атаковать противника.
Благодаря своему профессионализму танкисты ZVO смогли разбить роту ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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