Путин рассказал Макрону об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуры Донбасса

Пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Франции провели "обстоятельный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине с акцентом на обеспечение безопасности Запорожской АЭС", информирует ТАСС.

Отметим, что накануне Макрон общался с Зеленским.

"Российская сторона обратила внимание на регулярные украинские обстрелы объектов Запорожской АЭС, в том числе могильника радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Киеву немедленно нужно прекратить обстрелы", - говорится в заявлении Кремля.

ТАСС пишет, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели "подробный и честный" разговор о ситуации на Украине с акцентом на обеспечение безопасности Запорожской АЭС Российской Федерации.

В сообщении также говорится о том, что "Владимир Путин подчеркнул, что украинские силовики, используя оружие, поставленное странами Запада, продолжают массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в городах Донбасса, в результате чего страдают мирные жители".