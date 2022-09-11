Путин рассказал Макрону об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуры Донбасса
Пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Франции провели "обстоятельный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине с акцентом на обеспечение безопасности Запорожской АЭС", информирует ТАСС.
Отметим, что накануне Макрон общался с Зеленским.
"Российская сторона обратила внимание на регулярные украинские обстрелы объектов Запорожской АЭС, в том числе могильника радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Киеву немедленно нужно прекратить обстрелы", - говорится в заявлении Кремля.
ТАСС пишет, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели "подробный и честный" разговор о ситуации на Украине с акцентом на обеспечение безопасности Запорожской АЭС Российской Федерации.
В сообщении также говорится о том, что "Владимир Путин подчеркнул, что украинские силовики, используя оружие, поставленное странами Запада, продолжают массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в городах Донбасса, в результате чего страдают мирные жители".
Опубликовано: Николай Скира
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