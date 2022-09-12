Глава Чечни Кадыров показал, как «Зеленский» передал ему Украину в управление
В новом выпуске приключений «Зеленского», который Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграмм, «президент Украины» отреагировал на недавнее заявление главы Чечни.
Напомним, Кадыров недавно пообещал захватить Киев, если ему будут даны такие указания.
«Верховная рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки», — обращается на видео «Зеленский» к Кадырову.
Кроме того, шутка могла быть реакцией на недавнее заявление Кадырова об уходе в отпуск. В Сети по этому поводу уже ведутся разговоры, что Путин может назначить Кадырова после СВО главой освобожденного региона, куда войдут все украинские территории по левому берегу Днепра и Одесса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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