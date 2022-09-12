Глава ДНР: союзные силы ведут наступление на угледарском направлении

Денис Пашулин рассказал, что на угледарском направлении союзные силы продолжают наступление.

В своем официальном Telegram-канале глава ДНР Денис Пашулун рассказал о продолжающемся наступлении союзных сил на угледарском направлении.

"На Угледарском направлении, наша ребята там.. стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро, как нам хотелось бы, но успехи есть", - сказал Пашулин.

По словам Пашулина, украинские войска предприняли попытку перебросить дополнительную технику под Красноармейск, но союзные войска предотвратили эту попытку.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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