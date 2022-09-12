Глава ДНР: союзные силы ведут наступление на угледарском направлении
Денис Пашулин рассказал, что на угледарском направлении союзные силы продолжают наступление.
В своем официальном Telegram-канале глава ДНР Денис Пашулун рассказал о продолжающемся наступлении союзных сил на угледарском направлении.
"На Угледарском направлении, наша ребята там.. стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро, как нам хотелось бы, но успехи есть", - сказал Пашулин.
По словам Пашулина, украинские войска предприняли попытку перебросить дополнительную технику под Красноармейск, но союзные войска предотвратили эту попытку.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Церемония прощания с Елизаветой II началась в Эдинбурге
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным в Узбекистане на саммите ШОС
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка