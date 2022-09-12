Эрдоган намерен снова предложить Путину встретиться с Зеленским

Эрдоган на запланированной встрече в Самарканде вновь предложит Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским.

12 сентября турецкое издание Hurriyet сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал встречу в Самарканде с российским коллегой Владимиром Путиным. Турецкий лидер утверждает, что самой важной темой встречи с Путиным будет ситуация на Украине и Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения военных действий в Украине и скорейшего мирного урегулирования конфликта.

Также сообщается, что одним из главных вопросов на предстоящей личной встрече лидеров Турции и РФ будет стоять вопрос о вывозе зерна из Украины в нуждающиеся страны.