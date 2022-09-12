Кадыров: освободившие Мариуполь элитные бойцы России вернулись в ДНР

Рамзан Кадыров сообщил о возвращении элитных спецподразделений на территорию Донецкой области для участия в боевых действиях.

Днём понедельника лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что депутат российской Госдумы Адам Делимханов приступил к участию в специальной военной операции армии России на территории Украины.

Также Кадыров утверждает, что уже принимавшие участие в спецоперации бойцы особых подразделений вернулись в ДНР для участия в конфликте после отдыха.

По словам Рамзана Кадырова, отправившиеся в Донецкую Народную республику участники спецоперации ранее освободили Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.