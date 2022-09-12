Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Теткино в Курской области России
Курский губернатор Роман Старовойт утверждает, что украинские военные произвели обстрел российского села Теткино.
Утром понедельника губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели обстрел приграничной деревни Теткино, выпустив по селу не менее десяти боевых снарядов, однако система оповещения об опасности в населённом пункте сработала вовремя.
По словам Старовойта, благодаря системе безопасности в Теткино никто не пострадал, однако украинские войска смогли повредить восемь жилых домов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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