Артист из Луганска предъявил претензии Гузеевой в эфире шоу Голос 60 +

Луганский исполнитель Валерий Унукович выступил с претензиями в адрес ведущей "Голос 60+", когда ни один из членов жюри не повернулся к нему во время слепого прослушивания.

Отборочный тур на шоу "Голос 60 +" для певца из Луганска Валерия Унуковича закончился неудачей. Ни один из членов жюри конкурса к нему не повернулся на слепых прослушиваниях.

Артист тогда решил высказать претензии новоиспечённой ведущей популярной программы Ларисе Гузеевой.

Унукович возмущён тем фактом, что его не взяли на передачу по блату, не взирая на его старания. Валерий не смог промолчать, высказав все недовольство в беседе с Гузеевой.

Потерпевший крах исполнитель возмутился: "Почему меня по блату не пропустили. Почему не повернули кресла?"

Ведущая не стала раздувать скандал, а, напротив, поддержала участника шоу. Лариса Андреевна похвалила Унуковича, назвав его ярким и запоминающимся.