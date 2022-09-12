Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер утверждает, что страны Европейского союза можно считать проигравшими из-за их позиции по украинскому кризису.

12 сентября издание MTI взяло интервью у спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера, который публично заявил, что Евросоюз стал проигравшей стороной, после того как Брюссель начал поддерживать Украины в её персональном конфликте с Россией.

По мнению Кёвера, поддерживая киевский режим Владимира Зеленского, Европейский союз сознательно действует вопреки национальных интересов своих стран-участниц, систематически уничтожая экономку организации в целом.