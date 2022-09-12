Кёвер: Евросоюз проиграл, став участником конфликта в Украине
Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер утверждает, что страны Европейского союза можно считать проигравшими из-за их позиции по украинскому кризису.
12 сентября издание MTI взяло интервью у спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера, который публично заявил, что Евросоюз стал проигравшей стороной, после того как Брюссель начал поддерживать Украины в её персональном конфликте с Россией.
По мнению Кёвера, поддерживая киевский режим Владимира Зеленского, Европейский союз сознательно действует вопреки национальных интересов своих стран-участниц, систематически уничтожая экономку организации в целом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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