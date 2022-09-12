Польша и Германия договорились о создании рембазы для военной техники ВСУ

Единый центр по техобслуживанию военной техники с фронтов хотят создать оборонные ведомства ФРГ и Польши.

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт сообщает, что такой центр откроется в перспективе на востоке Польши недалеко от украинской границы.

Рембаза будет чинить тяжелые вооружения, в том числе импортированные союзниками Киеву.

Тем самым немецкие и польские политики намерены не только оказать военную помощь Украине, но и содействовать нелегальному оттоку вооружений в третьи страны.