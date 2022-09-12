Польша и Германия договорились о создании рембазы для военной техники ВСУ
Единый центр по техобслуживанию военной техники с фронтов хотят создать оборонные ведомства ФРГ и Польши.
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт сообщает, что такой центр откроется в перспективе на востоке Польши недалеко от украинской границы.
Рембаза будет чинить тяжелые вооружения, в том числе импортированные союзниками Киеву.
Тем самым немецкие и польские политики намерены не только оказать военную помощь Украине, но и содействовать нелегальному оттоку вооружений в третьи страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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