Пророссийская харьковская администрация рассказала о ситуации перед началом украинского наступления.

Военно-гражданская администрация Харьковской области рассказала о том, какая была ситуация на фронте перед наступлением ВСУ.

Вооруженные силы Украины имели восьмикратное численное преимущество перед началом наступления, рассказали в ВГА.

По словам главы ВГА Ганчева, войска были отведены для сохранения жизней солдат.

"На харьковском направлении численность украинских сил была больше российской примерно в восемь раз, войска отвели для сохранения личного состава, заявил глава харьковской ВГА Виталий Ганчев", - пишет РБК.

Напомним, что ранее Минобороны России объявило о переброске войск их Харьковской области на Донецкое направление.