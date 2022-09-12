ВГА Харьковской области заявила о восьмикратном превосходстве ВСУ перед началом наступления
Пророссийская харьковская администрация рассказала о ситуации перед началом украинского наступления.
Военно-гражданская администрация Харьковской области рассказала о том, какая была ситуация на фронте перед наступлением ВСУ.
Вооруженные силы Украины имели восьмикратное численное преимущество перед началом наступления, рассказали в ВГА.
По словам главы ВГА Ганчева, войска были отведены для сохранения жизней солдат.
"На харьковском направлении численность украинских сил была больше российской примерно в восемь раз, войска отвели для сохранения личного состава, заявил глава харьковской ВГА Виталий Ганчев", - пишет РБК.
Напомним, что ранее Минобороны России объявило о переброске войск их Харьковской области на Донецкое направление.
Опубликовано: Николай Скира
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