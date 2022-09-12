Daily Mail: в Великобритании вырастут цены на продукты первой необходимости и гигиены

Британские пекари предупреждают, что стоимость обычного хлеба может вырасти до трех фунтов стерлингов. В тоже время туалетная бумага уже поднялась в цене в среднем на 23% по стране.

Новое исследование показывает, что рост цен на электроэнергию — только первый шок, с которым столкнулись жители Великобритании. В скором времени цены систематически вырастут как на продукты первой необходимости, так и гигиены (и другие потребительские расходы).

Так, стоимость рулона туалетной бумаги в Соединенном Королевстве уже поднялась на 23%, а сами рулоны стали примерно на 8% короче. Британские пекари предупреждают, что обычный хлеб в скором времени вырастет в цене до трех фунтов стерлингов (в два раза).

Проблема снова в электроэнергии. Как пекарни, так и фабрики, производящие туалетную бумагу, потребляют огромное количество электричества. Поэтому, как и все остальные производства, они страдают от роста цен и тарифов.

Исследования показывают, что туалетная бумага за последние несколько дней стала «самым популярным товаров в британских супермаркетах» (стоит оговориться, что в исследовании не считали рулоны бумажных полотенец для кухни и другие предметы гигиены из бумаги).

Общий показатель роста уровня потребительских цен в июле 2022 года (последние опубликованные данные) в Великобритании достиг 10,1%, превысив таким образом все прогнозы аналитиков. В июне 2022 года он ставил 9,4% и считался самым высоким за последние несколько десятков лет.