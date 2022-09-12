Российская политическая газета «Известия» сообщила, что в сеть слили список как минимум из пяти тысяч граждан Украины, которые подлежат мобилизации.

Сотрудники одного из силовых ведомств Луганской народной республики (ЛНР) сообщили газете, что большинству граждан Украины не нравится политика центральных властей по принудительной мобилизации. Кроме того, все больше украинцев «стремятся нам всячески помочь и перейти на нашу сторону».

В ЛНР считают, что благодаря несогласием украинцев с политикой Киева, российская сторона и Донбасские республики получают все больше упреждающей информации о местах дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представители силовых ведомств привели «свежий» пример: Луганской народной республики предоставлен список как минимум из пяти тысяч граждан Украины, которые подлежат мобилизационным мероприятиям. В ЛНР считают, что большинство из них после мобилизации не пройдут никакого обучения.

При этом украинцам, которые подлежат мобилизации, обещают службу в обеспечивающих подразделениях. На самом деле их обманывают, так как они не проходят даже курс молодого бойца и отправляются сразу на передовые линии. Как результат — массовые потери.