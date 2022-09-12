ВСУ выпустили три ракеты из американской РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту

В ВГА Херсонской области рассказали, что украинские военнослужащие вновь обстреляли Антоновский мост, выпустив по нему три ракеты из американской РСЗО HIMARS.

В понедельник утром, 12 сентября 2022 года, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём пресс-релизе сообщил о том, что украинская сторона в очередной раз открыла огонь по Антоновскому мосту.

Стремоусов заявил, что бойцы Вооружённых сил Украины выпустили три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по объекту транспортной инфраструктуры близ Херсона.

Херсонский чиновник также уточнил, что целью очередного обстрела со стороны ВСУ была паромная переправа для мирных жителей региона, а не сам мост, который в настоящее время продолжает функционировать.