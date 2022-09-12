Минобороны РФ: удары по Купянску и Изюму уничтожили 250 бойцов «Кракена»
Пресс-служба Министерства обороны России рассказала об успешных ударах ВКС РФ по позициям армии Украины в Харьковской области.
12 сентября Министерство обороны России опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что военно-космические силы РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в районе городов Изюм и Купянск Харьковской области.
В результате ударов ВКС России по пунктам дислокации ВСУ в Купянске и Изюме было уничтожено свыше 250-ти украинских солдат, среди которых находились бойцы нацбатальона "Кракен", солдаты 113-ой бригады территориальной обороны ВСУ и войска 93-ей механизированной бригады армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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