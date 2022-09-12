Войска РФ уничтожили склад ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов под Николаевом

Российские войска ликвидировали украинский склад с боеприпасами возле Николаева, уничтожив 45 тысяч тонн снарядов ВСУ.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщает, что днём ранее российские войска нанесли ракетные удары по складу вооружённых сил Украины возле Николаева, уничтожив более сорока пяти тысяч боевых снарядов ВСУ.

Также Конашенков утверждает, что российские ракетные войска нанесли тяжёлые потери сорок третьей и шестьдесят шестой бригадам вооружённых сил Украины, принимавших участие в боевых действиях возле Николаева и Кривого Рога.