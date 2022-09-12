Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 300 единиц личного состава в Николаевской области

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки украинская сторона потеряла не менее трёхсот единиц личного состава Николаево-Криворожском направлении.

В понедельник, 12 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга оборонного ведомства заявил, что потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта за минувшие сутки составили более трёхсот служащих убитыми.

Конашенков также добавил, что в ходе боевых действий в Николаевской области около тысячи военнослужащих украинских подразделений ВСУ получили ранения различной степени тяжести.