Войска РФ нанесли удар по пункту резервистов ВСУ в Черкасской области
В Минобороны России утверждает, что ракетные войска РФ нанесли поражение пунктам дислокации украинских резервистов недалеко от Черкасс.
В понедельник пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что накануне российские ракетные войска нанесли прицельные удары по временным пунктам расположения резервистов вооружённых сил Украины в городе Роги Черкасской области, в результате чего были убиты 30 солдат ВСУ.
По данным Минобороны России, также ракетные войска РФ смогли уничтожить более десяти единиц военной техники и простых автомобилей украинской армии при ударе по Рогам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Франция продолжит выдачу виз россиянам, изменив правила оформления заявки
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка