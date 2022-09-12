Войска РФ нанесли удар по пункту резервистов ВСУ в Черкасской области

В Минобороны России утверждает, что ракетные войска РФ нанесли поражение пунктам дислокации украинских резервистов недалеко от Черкасс.

В понедельник пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что накануне российские ракетные войска нанесли прицельные удары по временным пунктам расположения резервистов вооружённых сил Украины в городе Роги Черкасской области, в результате чего были убиты 30 солдат ВСУ.

По данным Минобороны России, также ракетные войска РФ смогли уничтожить более десяти единиц военной техники и простых автомобилей украинской армии при ударе по Рогам.