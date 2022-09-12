Сербия не сможет покупать нефть у России с 1 ноября из-за санкций Евросоюза

Правительство Сербии не сможет закупать российскую нефть начиная с 1 ноября.

Днём понедельника сербский вице-премьер Зорана Михайлович публично заявила, что с 1 ноября 2022 года Сербия официально не сможет приобретать российскую нефть, поскольку санкции Европейского союза на энергоносители из России также распространяются и на администрацию Белграда.

По словам Михайловича, к 1 ноября Сербия попытается полностью заместить поставки российской нефти ископаемой энергией из Ирана или другой страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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