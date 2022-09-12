Добронравов ушёл из сериала Сваты и театра после инсульта

Актёру Фёдору Добронравову 11 сентября исполнился 61 год. Актёр продолжает сниматься в кино, но покинул народный сериал "Сваты" и больше не работает в "Театре сатиры". Причиной стал инсульт, когда артиста увезла скорая прямо со сцены.

После того как известный актёр Фёдор Добронравов перенес инсульт в 2018 году, он принял решение уйти из сериала "Сваты", продолжение которого уже снимается, и Театра Сатиры, где артист долгое время выступал на сцене. Об этом напомнило издание "СтарХит".

11 сентября Добронравов отмечал день рождения. Звезде экрана и сцены исполнился 61 год.

Здоровье подвело известного артиста прямо во время спектакля. К храму искусства вызвали бригаду скорой помощи, чтобы медики приняли все необходимые меры. После знаменитость перенёс операцию, которая заметно улучшила его состояние.

Всего через месяц после оперативного вмешательства Добронравов вернулся к работе. Несмотря на проблемы со здоровьем, Федор Викторович всё же успешно снялся в 7-ой части "Сватов", а вот от съёмок в 8-ой наотрез отказался.

В 2020 году артист ушёл из Театр Сатиры, в котором трудился с 90-х годов. Уволился актёр из-за плотного графика съёмок в кино и сокращения зарплаты в учреждении культуры.