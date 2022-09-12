Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев объяснил, почему российские войска были отведены из региона.

12 сентября лидер временной гражданской администрации Харькова Виталий Ганчев появился в эфире телеканала "Россия-24", где сообщил, что отвод российских военных из Харьковской области вызван тем, что ВСУ начали контрнаступление внезапно и имели численное превосходство над российскими войсками в 8 раз.

В тот же день Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин информирован о расстановке сил на фронте и о том, что российские войска отведены с Харьковского направления в сторону Донецка.