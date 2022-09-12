Минобороны Украины: Киев не верит на слово западным партнёрам

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников утверждает, что в Киеве научились не верить на слово партнёрам с Запада.

12 сентября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что администрация Киева не верит любым устным обещаниям от западных партнёров с 2014 года, поскольку именно в то время были заключены Минские соглашения, которые не смогли предотвратить нынешний конфликт страны с Россией.

По словам Резникова, в Украине будут верить обещаниям Запада лишь в том случае, если западные партнёры и Киев подпишут договор о гарантиях безопасности для украинского государства.