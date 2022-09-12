Кадыров: бойцы Чечни подготовили «интересный сюрприз» для ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о сюрпризе, который российские войска подготовили для украинских военных.

Вечером 12 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своём Telegram-аккаунте, где заявил, что чеченские войска, вновь прибывшие в зону проведения специальной военной операции, подготовили "интересный сюрприз" для своих украинских коллег. Кадыров отметил, что не может раскрыть детали сюрприза, однако вскоре о нём узнает весь мир.

Также Рамзан Кадыров утверждает, что для участия в СВО на территорию Украины прибыл российский депутат Государственной Думы Адам Делимханов.