Кадыров: бойцы Чечни подготовили «интересный сюрприз» для ВСУ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о сюрпризе, который российские войска подготовили для украинских военных.
Вечером 12 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своём Telegram-аккаунте, где заявил, что чеченские войска, вновь прибывшие в зону проведения специальной военной операции, подготовили "интересный сюрприз" для своих украинских коллег. Кадыров отметил, что не может раскрыть детали сюрприза, однако вскоре о нём узнает весь мир.
Также Рамзан Кадыров утверждает, что для участия в СВО на территорию Украины прибыл российский депутат Государственной Думы Адам Делимханов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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