Уроки истории: Вильнюс стал литовским по личном распоряжению Иосифа Сталина

Вильнюс современный европейский город со всеми вытекающими. При этом таковым этот город был навсегда. Ругая СССР и Сталина, Литва забывает, что когда-то получила столицу по его распоряжению.

Правительство Литвы сегодня любит называть советский период «оккупацией». Правда, столица страны Вильнюс до СССР был совсем не литовским. Город был основан в XIV веке и практически не имел ничего общего с восточной Европой, а именно — русскими княжествами. Там была своя история, образ жизни и религия, которая по большей части сводилась к католицизму.

Вильнюс входил в состав ВКЛ (Великого Княжества Литовского) и, соперничая с Москвой, неоднократно захватывал множество русских городов. Фактически ВКЛ вело борьбу с набирающей силой Москвой за власть на Руси. Правда с другой стороны были войны с рыцарями-крестоносцами и, под давлением Польши, литовцев заставили вернуться на Запад. Затем прошли уния Польши и Литвы и объединение в состав Речи Посполитой в XVI веке.

С тех пор Вильнюс перестал быть столицей Литвы и стал крупным европейским городом под властью польских королей. В конце XVIII века Речь Посполитая рухнула и Вильнюс стал губернским центром Виленской губернии в составе Российской империи. Причем поляков в Вильнюсе было больше, чем литовцев, а серия восстаний буквально заставила царей русифицировать город. Многие местные отравились в Сибирь, а русские стали колонистами.

В 1915 году успешное наступление немцев в ходе Первой Мировой войны позволило немцам захватить Прибалтику. Вильнюс был сделан марионеточной столицей литовского королевства. В 1919 году в Вильнюс вошла Красная Армия и, входе подписания советско-польского мирного договора в 1920 года поляки обязались передать Вильнюс независимой Литве.

При этом Польша не отдала город. В результате в Литве произошел польский бунт из-за трупа, подброшенного на литовскую границу. В 1938 году Польша выстаивала Литве ультиматум и потребовала убрать из конституции Вильнюс, включив город в свою территорию, а затем Гитлер отобрал у Литвы Мемель и литовцы остались без крупнейших городов.

С началом Второй Мировой войны Беларусь попросила Сталина отдать ей Вильнюс, так как в составе Речи Посполитой фактически город был ее территорией. Однако Сталин решил сделать подарок советской Литве и передал Вильнюс ей. В 1940 году Литва подписала с СССР и лично Сталиным союзный договор (кстати, до этой даты Вильнюс назывался Вильно на польский манер).

В 1944 года Польша обратилась к Сталину с просьбой передать Вильнюс ей, однако вождь народов наотрез отказался. В 1945 года Сталин также передал Литве немецкий Мемель, который сегодня является портом Клайпеды. А еще, поговаривают, что по личному распоряжению Сталина Литве был передал белорусский курорт Друскининкай.