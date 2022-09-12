Ушел из жизни сын актера, сыгравшего Остапа Бендера в фильме «Двенадцать стульев» Михаил Гомиашвили

Эту печальную сообщили грузинские СМИ и уже подтвердили в тбилисском театре им. Котэ Марджанишвили.

Актер Михаил Гомиашвили вырос в творческой семье. Его отец Арчил Гомиашвили стал известен после воплощения на экране образа Остапа Бендера в фильме «Двенадцать стульев».

Сын звезды тоже пошел по стопам знаменитого отца. В 1986-м году он закончил актерский факультет Грузинского театрального института им. Шоты Руставели.

А в кино Гомиашвили-младший дебютировал в восемь лет. Он снялся в эпизоде в той же комедии «Двенадцать стульев», где главная роль досталась его отцу.

Уже во взрослой жизни Михаил сыграл главную роль в популярном проекте «Капкан».

Гомиашвили-младший снимался до последнего времени. Поклонники могли его видеть в картинах «Первый после Бога» Василия Чигинского, «Заступниках» Владимира Котта, «Заложниках» Резо Гигинеишвили.

За роль в кинофильме «Хэппи-энд» Евгения Шелякина на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге он получил приз зрительских симпатий, сообщает СтарХит.

О причинах смерти актера ничего не сообщается, дата прощания будет объявлена позже.