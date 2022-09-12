Ушел из жизни сын актера, сыгравшего Остапа Бендера в фильме «Двенадцать стульев» Михаил Гомиашвили
Эту печальную сообщили грузинские СМИ и уже подтвердили в тбилисском театре им. Котэ Марджанишвили.
Актер Михаил Гомиашвили вырос в творческой семье. Его отец Арчил Гомиашвили стал известен после воплощения на экране образа Остапа Бендера в фильме «Двенадцать стульев».
Сын звезды тоже пошел по стопам знаменитого отца. В 1986-м году он закончил актерский факультет Грузинского театрального института им. Шоты Руставели.
А в кино Гомиашвили-младший дебютировал в восемь лет. Он снялся в эпизоде в той же комедии «Двенадцать стульев», где главная роль досталась его отцу.
Уже во взрослой жизни Михаил сыграл главную роль в популярном проекте «Капкан».
Гомиашвили-младший снимался до последнего времени. Поклонники могли его видеть в картинах «Первый после Бога» Василия Чигинского, «Заступниках» Владимира Котта, «Заложниках» Резо Гигинеишвили.
За роль в кинофильме «Хэппи-энд» Евгения Шелякина на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге он получил приз зрительских симпатий, сообщает СтарХит.
О причинах смерти актера ничего не сообщается, дата прощания будет объявлена позже.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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