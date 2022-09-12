Гладков: при обстреле белгородского села Логачевка погиб один человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ российского приграничного посёлка Логачёвка.

В понедельник вечером, 12 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела приграничного села Логачевка украинской стороной скончалась гражданка Украины, ещё четыре человека получили ранения разной степени тяжести, трое из которых украинцы.

Также Гладков отметил, что в населённом пункте повреждены некоторые жилые дома и транспортные средства местных жителей. Специалисты аварийных спецслужб обесточили белгородское село и отключили подачу природного газа, чтобы восстановить повреждённые после обстрела ВСУ объекты инфраструктуры.