Гладков: при обстреле белгородского села Логачевка погиб один человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ российского приграничного посёлка Логачёвка.
В понедельник вечером, 12 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела приграничного села Логачевка украинской стороной скончалась гражданка Украины, ещё четыре человека получили ранения разной степени тяжести, трое из которых украинцы.
Также Гладков отметил, что в населённом пункте повреждены некоторые жилые дома и транспортные средства местных жителей. Специалисты аварийных спецслужб обесточили белгородское село и отключили подачу природного газа, чтобы восстановить повреждённые после обстрела ВСУ объекты инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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