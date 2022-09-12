ВСУ обстреляли пограничный пункт пропуска Логачевка в Белгородской области

Белгородский Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные открыли огонь по пограничному пункту пропуска Логачевка на границе с Харьковской областью.

В понедельник днём, 12 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли автомобильный пограничный пункт пропуска «Логачевка», находящейся на границе с Харьковской области Украины.

Гладков отметил, что по предварительным данным, жертв и значительных разрушений в результате атаки ВСУ в российском приграничном селе Логачевка нет, руководство населённого пункта проводит эвакуацию местных жителей дабы обеспечить безопасность гражданского населения.