Лидер ВГА Запорожья Владимир Рогов утверждает, что украинские войска готовятся к крупным наступательным действиям по направлению к Запорожской АЭС в городе Энергодар.

Член совета временной администрации Запорожской области (подконтрольна армии России) Владимир Рогов утверждает, что войска Украины готовят масштабное наступление на регион и в частности на Запорожскую АЭС в городе Энергодар.

По данным Владимира Рогова, сейчас украинские военные перегоняют машины артиллерии и ракетные установки к пригородам Энергодара, пытаясь сделать свои действия незаметными, однако российская контрразведка уже рассекретила манёвр ВСУ, ввиду чего он не окажется успешным.