ВСУ готовят масштабное наступление на Запорожскую АЭС с помощью артиллерии
Лидер ВГА Запорожья Владимир Рогов утверждает, что украинские войска готовятся к крупным наступательным действиям по направлению к Запорожской АЭС в городе Энергодар.
Член совета временной администрации Запорожской области (подконтрольна армии России) Владимир Рогов утверждает, что войска Украины готовят масштабное наступление на регион и в частности на Запорожскую АЭС в городе Энергодар.
По данным Владимира Рогова, сейчас украинские военные перегоняют машины артиллерии и ракетные установки к пригородам Энергодара, пытаясь сделать свои действия незаметными, однако российская контрразведка уже рассекретила манёвр ВСУ, ввиду чего он не окажется успешным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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