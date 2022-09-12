«Спарта» уничтожила штурмовую группу ВСУ на аэродроме Донецка

Под прикрытием непогоды штурмовики ВСУ пытались прорваться к Донецку, но были замечены разведдозором батальона «Спарта».

«Под прикрытием дождя, через лесопосадку, пешим порядком к территории аэропорта подошло около 40 боевиков, но их обнаружили-разведчики-«спартанцы»», - пишут военкоры с места событий.

Отмечается, что с применением всех видов вооружений при поддержке ВС России штурмовиков удалось уничтожить прямо на аэродроме.