«Спарта» уничтожила штурмовую группу ВСУ на аэродроме Донецка
Под прикрытием непогоды штурмовики ВСУ пытались прорваться к Донецку, но были замечены разведдозором батальона «Спарта».
«Под прикрытием дождя, через лесопосадку, пешим порядком к территории аэропорта подошло около 40 боевиков, но их обнаружили-разведчики-«спартанцы»», - пишут военкоры с места событий.
Отмечается, что с применением всех видов вооружений при поддержке ВС России штурмовиков удалось уничтожить прямо на аэродроме.
Опубликовано: Тарас Медведев
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