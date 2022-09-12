Спецназ Росгвардии из ЧР готов встретить наступление врага на Запорожье
Ранее отмечалось, что ВСУ готовят крупное наступление на подконтрольные регионы Запорожской области.
Сообщается, что в район ЗАЭС стягивают крупные формирования боевиков и вооружения, в том числе тяжелые импортные.
«Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под контролем спецподразделений «Ахмат»», заявил Кадыров.
Рамзан Кадыров, также добавил, что спецназу придется воевать прежде всего с иностранными наемниками.
Опубликовано: Тарас Медведев
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